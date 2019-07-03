أخبار مصر | "زايد" توجه بزيادة أعداد مدخلي البيانات بوحدات طب الأسرة لاستيعاب كافة المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زايد" توجه بزيادة أعداد مدخلي البيانات بوحدات طب الأسرة لاستيعاب كافة المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بزيادة اعداد مدخلي البيانات بجميع وحدات طب الأسرة بمحافظة بورسعيد لاستيعاب الإقبال الكثيف من المواطنين وحرصهم على الإنضمام للمنظومة الجديدة، وفتح ملف طب الأسرة، وإجراء الكشف الطبي المجاني والذي يتم لجميع المواطنين المقبلين على الإنضمام للمنظومة الجديدة.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان مستشفى النساء والتوليد بالمصح البحري، مشيرة إلى أنها أول مستشفي يتم تسجيلها ضمن المستشفيات التى سيتم اعتمادها من خلال هيئة الرقابة والاعتماد والجودة بالتأمين الصحي الجديد، كما حرصت على تفقد أقسام المستشفي، خاصة قسم حضانات الأطفال والذى يشمل 15 حضانة، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية على أعلي مستوي، مشيدة بالخدمة الطبية المقدمة للأطفال حديثي الولادة.

