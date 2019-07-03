أخبار مصر | وزيرة الصحة تصطحب مريضاً من وحدة صحة الكويت لمستشفى الرمد ببورسعيد لإجراء عملية له

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تصطحب مريضاً من وحدة صحة الكويت لمستشفى الرمد ببورسعيد لإجراء عملية له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي ذات السياق تفقدت الوزيرة وحدة عمر بن الخطاب حيث قامت بشرح وتوضيح مزايا المنظومة الجديدة للمواطنين، الذين أبدوا سعادتهم بالتجهيزات الموجودة بالوحدة ومستوى الخدمة الطبية التي تقدم لهم.
وأضاف المتحدث الاعلامي، أن الوزيرة تفقدت أيضًا وحدة صحة الكويت وشرحت لبعض المواطنين المقصود بالإحالة بين الوحدات الصحية والمستشفيات، كما اصطحبت مريضًا يعاني من مضاعفات في العين إلى مستشفى الرمد، لتقديم الخدمة الطبية له، وفور وصوله إلى مستشفى الرمد تم تجهيزه لإجراء الجراحه اللازمة له، حيث أشاد المريض بحجم التطوير والتغيير بعد أن كان متخوفًا من الفكرة السلبية عن المستشفى التي اكتسبها في السنوات السابقة، مؤكدا أن الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين أصبحت تتغيير الي الأفضل برؤية قيادة حكيمة هدفها خدمة المواطن المصري.