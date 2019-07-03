أخبار مصر | وزيرة الصحة تصطحب مريضاً من وحدة صحة الكويت لمستشفى الرمد ببورسعيد لإجراء عملية له

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تصطحب مريضاً من وحدة صحة الكويت لمستشفى الرمد ببورسعيد لإجراء عملية له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وحدة طب أسرة عثمان بن عفان واطلعت على الملفات التي قام المواطنون بفتحها في الوحدة، موجهةً الشكر للفرق الطبية والقائمين على التسجيل وفتح ملفات الأسرة على الجهد الكبير الذي يبذلونه، كما تابعت دورة المريض داخل الوحدة، وطرق ونظم الإحالة إلي المستشفيات.

وفي ذات السياق تفقدت الوزيرة وحدة عمر بن الخطاب حيث قامت بشرح وتوضيح مزايا المنظومة الجديدة للمواطنين، الذين أبدوا سعادتهم بالتجهيزات الموجودة بالوحدة ومستوى الخدمة الطبية التي تقدم لهم.

وأضاف المتحدث الاعلامي، أن الوزيرة تفقدت أيضًا وحدة صحة الكويت وشرحت لبعض المواطنين المقصود بالإحالة بين الوحدات الصحية والمستشفيات، كما اصطحبت مريضًا يعاني من مضاعفات في العين إلى مستشفى الرمد، لتقديم الخدمة الطبية له، وفور وصوله إلى مستشفى الرمد تم تجهيزه لإجراء الجراحه اللازمة له، حيث أشاد المريض بحجم التطوير والتغيير بعد أن كان متخوفًا من الفكرة السلبية عن المستشفى التي اكتسبها في السنوات السابقة، مؤكدا أن الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين أصبحت تتغيير الي الأفضل برؤية قيادة حكيمة هدفها خدمة المواطن المصري.