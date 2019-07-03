أخبار مصر | أستاذ جراحة عظام ومفاصل: دواء خشونة المفاصل الجديد مصنع من مكونات طبيعية "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ جراحة عظام ومفاصل: دواء خشونة المفاصل الجديد مصنع من مكونات طبيعية "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور تيمور الحسيني، أستاذ جراحة العظام والمفاصل بجامعة عين شمس، إن الدواء الجديد يتميز بدرجة نقاء عالية للغاية لـ"الكولاجين"، ما يترتب عليه معدل غير مسبوق من امتصاصه في الأمعاء بنسبة تزيد عن 90%، ما يسبب سرعة تحسن أعراض "الخشونة".

وأضاف "الحسيني"، في تصريح لبوابة "الخليج 365"، أنه يتميز بإضافة فيتامين سي سريع الامتصاص، وخلاصة زيت الورد البري، ما يعمل على إضافة معاملات مضادة للأكسدة، والالتهاب، ومثبتة لـ"الكولاجين"، ومسكنة للآلام الناجمة عن "الخشونة".

وأوضح أن الدواء مُصنع من مكونات طبيعية ليس لها تأثير ضار للمعدة أو الكبد أو الكلى حتى الآن، ولا يوجد تعارض بينها وبين الأدوية الأخرى شائعة الاستعمال عند كبار السن، كأدوية الضغط، والقلب، والسكر.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الـ15 لتطويل العظام وإصلاح التشوهات، الذي تنظمه جمعية جراحة العظام المصرية، عن أحدث العلاجات في مجال علاج "خشونة المفاصل" في البلاد، حيث توصل مركز منير أرمانيوس للأبحاث "مارك"- أكبر مركز أبحاث دوائية في مصر وشمال إفريقيا- إلى دواء جديد يُقلل من الفترة التي يحتاجها مريض "خشونة المفاصل" حتى يشعر بالتحسن بمقدار 8 أسابيع، ليستطيع المريض أن يمارس حياته بشكل طبيعي بعد الانتظام على الدواء خلال 4 أسابيع فقط، بدلاً من العلاجات القديمة والتي كانت تستغرق 12 أسبوعاً كاملاً.