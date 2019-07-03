أخبار مصر | بعد تطبيق التأمين الصحي.. مواطنو ببورسعيد لوزيرة الصحة: "اشكري لنا الريس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تطبيق التأمين الصحي.. مواطنو ببورسعيد لوزيرة الصحة: "اشكري لنا الريس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، عددًا من المنشآت الطبية بالمحافظة لمتابعة التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مركز طب أسرة الجوهرة، وتعرفت على آراء المواطنين في المنظومة الجديدة، حيث أشادوا بها وبسهولة إجراءات التسجيل وفتح الملفات، طالبين منها إيصال رسالة شكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الخدمات الطبية المقدمة بالتأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة بورسعيد.