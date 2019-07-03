أخبار مصر | أستاذ جراحة العظام بجامعة المنصورة: "خشونة الركبة" رابع أهم مرض يصيب السيدات (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ جراحة العظام بجامعة المنصورة: "خشونة الركبة" رابع أهم مرض يصيب السيدات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور هاني موافي أستاذ جراحة العظام بجامعة المنصورة، وأمين صندوق جمعية جراحة العظام المصرية، إن "خشونة الركبة" مشكلة كبرى، ليس في مصر فقط بل في العالم كله، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تحدده كرابع أهم مرض يصيب السيدات في العالم، ويأتي في المرتبة الثامنة من أهم الأمراض التي تصيب الرجال.

وأكد موافي في تصريح لبوابة "الخليج 365"، أن 1% من البشر الأقل من 30 عاماً يصيبون بالخشونة، وأكثر الناس عرضة للإصابة بالمرض من سن 60 عاماً فأكبر، موضحا أن السمنة من أهم الأسباب التي تؤدي لـ"الخشونة"، بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل الكسور.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الـ15 لتطويل العظام وإصلاح التشوهات، الذي تنظمه جمعية جراحة العظام المصرية، عن أحدث العلاجات في مجال علاج "خشونة المفاصل" في البلاد، حيث توصل مركز منير أرمانيوس للأبحاث "مارك"- أكبر مركز أبحاث دوائية في مصر وشمال إفريقيا- إلى دواء جديد يُقلل من الفترة التي يحتاجها مريض "خشونة المفاصل" حتى يشعر بالتحسن بمقدار 8 أسابيع، ليستطيع المريض أن يمارس حياته بشكل طبيعي بعد الانتظام على الدواء خلال 4 أسابيع فقط، بدلاً من العلاجات القديمة والتي كانت تستغرق 12 أسبوعاً كاملاً.