أخبار مصر | وكيل "صحة النواب" تكشف تفاصيل زيارة وفد من نائبات البرلمان لإيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "صحة النواب" تكشف تفاصيل زيارة وفد من نائبات البرلمان لإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة ايناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها شاركت ووفد برلماني تلبية الدعوة من OECD الشرق الأوسط، ومجموعة السبعة للمجلس القومي للمرأة بدعوة ٥ نائبات، وذلك لتبادل الخبرات فيما يخص التمكين السياسي للمرأة، ودعم مشاركة المرأة في البرلمان ورسم السياسات، وهو البرنامج الذي بدأ منذ عام وتعد هذه الفعالية أخر فاعلية له لتبادل الخبرات.

وأوضحت عبد الحليم، أنه تم عقد العديد من اللقاءات والزيارات لمناقشة قضايا المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لاسيما العنف ضد المراة، وفرص العمل المتكافئة للرجال والنساء، مُؤكدة أن وفد البرلمان نواب مجلس الشيوخ الإيطالي بالتطورات الحادثة في مصر خاصة في مجال تمكين المرأة، والتغييرات الدستورية التي تمت بزيادة نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن الوفد البرلماني عقد عدة لقاءات هامة، تضمنت لقاء في مجلس الوزراء الإيطالي، بحضور أمين عام إدارة تكافؤ الفرص ورئيس مكتب المساواة وتكافؤ الفرص بمجلس الوزراء لورا مينيسوتشي، وأيضا عقد لقاء مع اعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى جانب زيارة مجلس مدينة روما، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش أزهي عصور الحرية والمساواة فى عهد الرئيس السيسي، وأن التعديلات الدستورية الأخيرة أعطت لها المزيد من الحقوق والمكتسبات السياسية، فأصبح لها 25% من المقاعد البرلمانية، وهذه نسبة غير مسبوقة.

كما لبي الوفد دعوة من وزارة الخارجة الإيطالية بحضور السفيرة لورا كامبريني رئيسة جمعية الدبلوماسيات الإيطاليات، وعضو البرلمان الايطالي "اليكساندر"، وهو كان اصغر محافظا سنا قبل عضوية البرلمان.

يذكر أن الوفد البرلماني زار إيطاليا بناء على دعوة من OECD الشرق الأوسط، ومجموعة السبعة للمجلس القومي للمرأة بدعوة ٥ نائبات، وذلك لتبادل الخبرات فيما يخص دعم مشاركة المرأة في البرلمان ورسم السياسات، وهو البرنامج الذي بدأ منذ عام وتعد هذه الفعالية أخر فاعلية له لتبادل الخبرات. كما حضر أيضا وفد برلماني من تونس لنفس البرنامج.