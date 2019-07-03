أخبار مصر | العدوي: التشخيص المبكر لأمراض المفاصل ضروري حتى لا تصل لمرحلة يصعب علاجها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العدوي: التشخيص المبكر لأمراض المفاصل ضروري حتى لا تصل لمرحلة يصعب علاجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق وأستاذ جراحة وعلاج أمراض العظام، أنه يجب التشخيص المبكر لأمراض المفاصل حتى لا تصل لمرحلة يصعب علاجها، لافتًا إلى أنه شارك في المؤتمر دعمًا للصناعة الوطنية، بعد التوصل للدواء في مركز أبحاث مصري، وإنتاج في شركة وطنية مصرية.

وأضاف عدوي، في تصريح لبوابة 'الخليج 365'، إن الأبحاث التي أجريت داخل مركز أبحاث "مارك"، أسفرت عن تركيبة علاجية تجعل طعم دواء خشونة المفاصل الجديد أشبه بـ"البرتقال"، ما يجعله سهل البلع، على نقيض علاجات "الخشونة" المتواجدة بالسوق المحلية حاليًا، والتي تجعل المريض لا ينتظم في تناول علاجه بسبب مذاقها السيئ، ما يرفع من توقعات الاستمرار في أخذ الكورس العلاجي الخاص بالدواء الجديد.

وأضاف أن الدواء الجديد يقلل من الألم الذي يشعر به مريض "الخشونة"، كما يزيد من قدرته على الحركة وممارسة حياته بصورة طبيعية مع انتظامه في العلاج الخاص به.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الـ15 لتطويل العظام وإصلاح التشوهات، الذي تنظمه جمعية جراحة العظام المصرية، عن أحدث العلاجات في مجال علاج "خشونة المفاصل" في البلاد، حيث توصل - إلى دواء جديد يُقلل من الفترة التي يحتاجها مريض "خشونة المفاصل" حتى يشعر بالتحسن بمقدار 8 أسابيع، ليستطيع المريض أن يمارس حياته بشكل طبيعي بعد الانتظام على الدواء خلال 4 أسابيع فقط، بدلًا من العلاجات القديمة والتي كانت تستغرق 12 أسبوعًا كاملًا.