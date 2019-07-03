أخبار مصر | رئيس مجلس الشورى البحريني يكرم علاء عابد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الشورى البحريني يكرم علاء عابد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشوري بمملكة البحرين، النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو البرلمان العربي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن خلال مؤتمر "نعمل معًا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" والذى تدور أعماله حاليًا بدولة البحرين، لدوره في احتياجات حقوق الإنسان فى مصر والوطن العربي.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص مملكة البحرين لدور النواب المتميزين في أدائهم البرلماني خلال فترات الأربع سنوات بمجلس النواب المصري، ومدى تجاوبهم مع القضايا الوطنية والعربية في الجوانب التشريعية والجوانب الخدمية، ودورهم الإيجابي في حل مشاكل المواطنين ومعالجة التشريعات التي تعرقل مسيرة التقدم للدولة المصرية.

من جانبه أعرب النائب علاء عابد، عن سعادته بهذا التكريم ووجه الشكر لعلى بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشوري بمملكة البحرين، قائلا:"هذا التكريم يعكس مدى التعاون والصداقة بين دولة مصر ومملكة البحرين".