أخبار مصر | جورج ماهر: سعر الدواء الجديد أرخص من علاج "خشونة المفاصل" المتواجدة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جورج ماهر: سعر الدواء الجديد أرخص من علاج "خشونة المفاصل" المتواجدة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور جورج ماهر، مدير تسويق شركة "إيفا فارما"، الشركة المنتجة للدواء الجديد، إن الأبحاث التي أجريت داخل مركز أبحاث "مارك"، أسفرت عن تركيبة علاجية تجعل طعم دواء خشونة المفاصل الجديد أشبه بـ"البرتقال"، ما يجعله سهل البلع، على نقيض علاجات "الخشونة" المتواجدة بالسوق المحلية حالياً، والتي تجعل المريض لا ينتظم في تناول علاجه بسبب مذاقها السيئ، ما يرفع من توقعات الاستمرار في أخذ الكورس العلاجي الخاص بالدواء الجديد.

وأضاف مدير تسوق الشركة المنتجة لـ"الدواء"، في تصربح لبوابة"الخليج 365"، أن سعر الدواء الجديد أرخص من علاجات "خشونة المفاصل" المتواجدة في السوق المحلية حالياً بمقدار الربع، كما أنه يضم أكثر من مادة فعالة، ما يقلل من تكلفة العلاج، عبر استغناء المريض عن أدوية أخرى كان يتناولها.

وأوضح "ماهر"، أن "اكتي كولا- سي" يقلل من الألم الذي يشعر به مريض "الخشونة"، كما يزيد من قدرته على الحركة وممارسة حياته بصورة طبيعية مع انتظامه في العلاج الخاص به.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الـ15 لتطويل العظام وإصلاح التشوهات، الذي تنظمه جمعية جراحة العظام المصرية، عن أحدث العلاجات في مجال علاج "خشونة المفاصل" في البلاد، حيث توصل مركز منير أرمانيوس للأبحاث "مارك"- أكبر مركز أبحاث دوائية في مصر وشمال إفريقيا- إلى دواء جديد يُقلل من الفترة التي يحتاجها مريض "خشونة المفاصل" حتى يشعر بالتحسن بمقدار 8 أسابيع، ليستطيع المريض أن يمارس حياته بشكل طبيعي بعد الانتظام على الدواء خلال 4 أسابيع فقط، بدلاً من العلاجات القديمة والتي كانت تستغرق 12 أسبوعاً كاملاً.