أخبار مصر | التضامن: انتظام عمليات صرف معاشات يوليو في يومها الثالث على التوالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: انتظام عمليات صرف معاشات يوليو في يومها الثالث على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن انتظام عمليات صرف معاشات شهر يوليو مع الزيادات المقررة لليوم الثالث على التوالي.

هذا وقد بلغ إجمالى عدد الحالات التى صرفت معاشاتها منذ بداية شهر يوليو الجارى حتى عصر اليوم الأربعاء مليون و٢٥٧ ألف عملية صرف بقيمة إجمالية قدرها مليار و ٧٤٥ مليون جنيه، حيث بلغ عدد عمليات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى ٧١٩ ألف حالة صرف بقيمة إجمالية قدرها ٧٩٣ مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصندوقيها عدد ٥٣٨ الف حالة بقيمة إجمالية ٩٥٢ مليون جنيه .

والجدير بالذكر أنه قد تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة لمكاتب هيئة البريد وبنك ناصر الإجتماعى ليصبح الخميس 4 يوليو بدلًا من الجمعة ، بينما يبدأ الصرف للمعاشات المحولة على البنوك اعتبارًا من الأربعاء 10 يوليو.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى، أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ الإجراءات القصوى استعداداً لبدء صرف معاشات شهر يوليو فى مواعيدها المقررة شاملة الزيادة التى تقررت بالقانون رقم 74 لسنة 2019، وذلك بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، وحد أقصي 832.5 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيهاً، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.