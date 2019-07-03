مصر | "كان بيعاكس أخته".. عاطل يسدد طعنة مطواه لشاب في الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان بيعاكس أخته".. عاطل يسدد طعنة مطواه لشاب في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل مصرع شاب بطعنة مطواه، على يد عاطل، وتبين نشوب مشادة كلامية بينهما لمعاتبة المجني عليه، المتهم، لمعاكسته شقيقته، وتطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها المتهم طعنة مطواه للمجني عليه، أسقطته قتيلا في الحال.

كان ألقى رجال مباحث الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بطعن عامل بسلاح أبيض "مطواه"، وأخطر اللواء دكتور مطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة، ووجود متوفي بدائرة القسم، وبإنتقال المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص تبين مشادة كلامية بين عاطل وعامل بسبب معاتبة الأخير للأول لمعاكسته شقيقته، تطورت إلى مشاجرة سدد خلالها الأول طعنة مطواه أصابته بجرح نافذ أسقطته قتلا.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، من القبض على المتهم وبمواجهته أقر خلال التحقيقات أمام العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بارتكابه الجريمة، على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، باخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.