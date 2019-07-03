شكرا لقرائتكم خبر عن حار رطب بالقاهرة.. اعرف توقعات الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة×15معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الاستقرار الكبير الذى تشهده الأحوال الجوية خلال اليوم وغدا الخميس ، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة لازال مستمرا وهو ما يزيد احساس المواطنين بحرارة الجو رغم أن درجات الحرارة وفق معدلاتها الطبيعية.

وينشر"الخليج 365" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الخميس طقس ما قبل "الويك إند" فى نقاط مبسطة كما يلى :

1- درجات الحرارة فى معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام.

2- ارتفاع نسب الرطوبة سبب زيادة الاحساس بحرارة الجو.

3- توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية.

4- الطقس سيكون حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

5- توقعات بطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

6- تقل الرؤيه فى الشبوره المائيه صباحا على مناطق من شمال البلاد.

7- تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

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8- تنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة تكون مثيره للرمال والأتربه على بعض المناطق.

9- تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

10- درجات الحرارة المتوقعة القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

11- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة.

12- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة.

13- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

14- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

15- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.