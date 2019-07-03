شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشرطة الإسرائيلية تسحل المتظاهرات الأثيوبيات فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت إسرائيل حقوق الإنسان عرض الحائط خلال تعاملها مع تظاهرات اليهود الأثيوبين فى تل أبيب ومدن أخرى فى شمال إسرائيل ، بعد مقتل شاب أثيوبى يدعى سيلمون تيكا "18" عاماً السبت الماضى.



الشرطة الاسرائيلية

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية القوة المفرطة ضد المتظاهرين الأثيوبين وكذلك الإسرائيليين المتضامين مع الأثيوبين ، خلال فض مظاهراتهم ، حيث اعتدت الشرطة على المتظاهرين وسحلتهم أمام أعين عدسات تصوير وسائل الإعلام الإسرائيلية .



اعتقال المتظاهرين



سحل الفتيات

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية العشرات من المتظاهرين الأثيوبين غالبيتهم من الفتيات ، مدعية الإخلال بالنظام العام فى إسرائيل ،واشعال إطارات السيارات ووقف الطرق الرئيسية فى إسرائيل .

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استخدام القوة المفرطة



