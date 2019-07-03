- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشرطة الإسرائيلية تسحل المتظاهرات الأثيوبيات فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت إسرائيل حقوق الإنسان عرض الحائط خلال تعاملها مع تظاهرات اليهود الأثيوبين فى تل أبيب ومدن أخرى فى شمال إسرائيل ، بعد مقتل شاب أثيوبى يدعى سيلمون تيكا "18" عاماً السبت الماضى.
الشرطة الاسرائيلية
واستخدمت الشرطة الإسرائيلية القوة المفرطة ضد المتظاهرين الأثيوبين وكذلك الإسرائيليين المتضامين مع الأثيوبين ، خلال فض مظاهراتهم ، حيث اعتدت الشرطة على المتظاهرين وسحلتهم أمام أعين عدسات تصوير وسائل الإعلام الإسرائيلية .
اعتقال المتظاهرين
سحل الفتيات
كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية العشرات من المتظاهرين الأثيوبين غالبيتهم من الفتيات ، مدعية الإخلال بالنظام العام فى إسرائيل ،واشعال إطارات السيارات ووقف الطرق الرئيسية فى إسرائيل .
استخدام القوة المفرطة
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الشرطة الإسرائيلية تسحل المتظاهرات الأثيوبيات فى تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.