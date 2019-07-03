شكرا لقرائتكم خبر عن راموس ينشر صورة له فى الغردقة مع شقيقته: "كنتى لى الأخت والصديق منذ ولادتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر قائد نادى ريال مدريد الأسبانى، سيرجو راموس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أول صورة له برفقة شقيقته، خلال زيارته للغردقة، مهنئها خلالها بعيد ميلادها.

وعلق راموس على الصورة، التى التقطت اليوم عبر رحلته البحرية فى الغردقة، مخاطبا شقيقته، إنها بالنسبة له الأخت والصديق منذ ولادتهما، وأن أخلاصها حبها له أعطاه الحياه، مهنئها بعيد ميلادها.

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كان قائد نادى ريال مدريد الأسبانى، راموس، بدأ برنامجه الترفيهى، اليوم الأربعاء، بمدينة الغردقة، برحلة بحرية لإحدى الجزر بصحبة عائلته.

ووصل أمس قائد نادى ريال مدريد اللاعب راموس، مساء أمس، إلى مدينة الغردقة، وانطلق فور وصوله المطار فى الحادية عشر من مساء أمس إلى مقر إقامته، وعلق الفندق المستضيف لراموس بوسترات ضخمة داخل الفندق قبل وصوله للغردقة احتفالا به، حيث كان من ضمن البوسترات الضخمة صورة لحفل زفافة الأخير مع زوجته وأولاده.