شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور الشاب الأثيوبى القتيل برصاص الشرطة الإسرائيلية فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وسائل إعلام، صورة للشاب الاثيوبى القتيل سولمون تيكا البالغ من العمر 18 عاماً برصاص شرطى إسرائيلى يوم السبت الماضى فى شمال إسرائيل. وقال الشرطى إنه استخدم مسدسه أثناء تدخله لفض مشاجرة بين مجموعتين من الشبان وإن الشبان هاجموه بعد ذلك.

تيكا Advertisements وقالت أسرة الشاب قولهم إنهم يطالبون المتظاهرين الأثيوبين بالتظاهر السلمى .

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