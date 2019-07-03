الطيران الليبى يدمر غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات التركية المسيرة بطرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلام الحربى للجيش الليبى تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة التركية بدون طيار فى طرابلس. وقال مكتب المتحدث العسكرى الليبى فى بيان صحفى - حصل الخليج 365 على نسخة منه - الأربعاء، إن سلاح الجو الليبى دمرغرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية في العاصمة طرابلس.

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