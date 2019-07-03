شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شرطة تل أبيب تطلق القنابل المسيلة على اليهود الأثيوبيين بإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه لليوم الثانى على التوالى تندلع مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أثيوبين فى عدة مناطق بتل أبيب .

وبلغ عدد المتظاهرين نحو 2000 متظاهر ، اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية ، بسبب قيام شرطى إسرائيلى بإطلاق النار الحى على شاب إسرائيلى من أصول أثيوبية

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واضطرت الشرطة الإسرائيلية إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع نحو المتظاهرين ، وإطلاق الرصاص الصوتى نحوهم .

وقُتل سولومون تيكاه (18 عاما) بالرصاص على يد شرطي خارج الخدمة بمدينة حيفا فى شمال إسرائيل يوم السبت، وقال الشرطى إنه استخدم مسدسه أثناء تدخله لفض مشاجرة بين مجموعتين من الشبان وإن الشبان هاجموه بعد ذلك.