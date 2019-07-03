شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..ذكريات المصريين مع بيان 3 يوليو: السيسى عيشنا فى أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الذكرى السادسة لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمة، يوم 3 يوليو 2013، نستعيد الكلمات التى ألقاها الرئيس السيسي، ومنها: "إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب، التى استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى، على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى."

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كانت هذه هى الكلمات التى بدأ بها الرئيس السيسى بيانه إلى الشعب المصرى فى 3 يوليو 2013، معلنا الإجراءات التى توافق عليها المجتمعون والتى مثلت خارطة الطريق، التى أنقذت الأمة من سيناريوهات التخريب التى كانت معدة لها، وبعد مرور تلك السنوات تحسن الاقتصاد المصرى بعدما كان يعانى التدهور، وشهدت مصر آلاف المشروعات القومية العملاقة وتحسن القطاع المصرفى وشهدت البلاد العديد من الإنجازات.

واستطلعت كاميرا " دوت مصر " آراء المواطنين عن ذكرى 3 يوليو.

واتفق المواطنون على أن مصر شهدت الأمن والأمان وتطوير فى الحياة الاقتصادية وإقامة مشروعات البنية التحتية وتوثيق علاقات مصر بالخارج، وأن ثورة 30 يوليو ثورة شعبية اتحدت فيها القوى الشعبية يدا واحدة للقضاء على جماعة الإرهاب.