شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب كينيا تغادر القاهرة بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، منتخب كينيا بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو الجارى.
قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر بعثة منتخب كينيا، واستقبله فريق من العلاقات العامة فى صالة 4 بمطار القاهرة، المخصصة لاستقبال ووداع المنتخبات الأفريقية المشاركة فى البطولة كأس الأمم 2019.
وأشارت المصادر أن منتخب كينيا، غادر على طائرة مصر للطيران رحله رقم MS849 .
يذكر أن مباريات الدور الأول لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم التى تستضيفها القاهرة انتهت الاثنين الماضى، على أن تستأنف مباريات دور 16 السبت المقبل.
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