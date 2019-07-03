"عبدالعال": المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس تحظى بحماية أمنية وتشريعية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ:

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وجود حماية أمنية وتشريعية تامة للمناطق الصناعية الروسية بشرق قناة السويس.

وقال عبدالعال - في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الدولي الثاني للتطوير البرلماني المنعقد حاليا في موسكو، اليوم الأربعاء: "هناك حماية تامة لهذه المناطق الصناعية التي تقوم بإنشائها روسيا في شرقي قناة السويس أمنيا وتشريعيا ، أي حمايتها من المصادرة ومن التأميم".

وأضاف: "من حق المالك لهذه المناطق بأن يحول أرباحه إلى الخارج".

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وتابع :"بالنسبة للاتحاد الروسي يقوم بعمل أكبر منطقة صناعية في شرق قناة السويس ، وهذه المنطقة سوف تستوعب أكثر من 35 ألف عامل".

وأشار "عبدالعال" إلى أن قناة السويس، تسمح لكل منتجات هذه المنطقة بالنفاذ إلى إفريقيا عبر البحر الأحمر، أو النفاذ إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وشدد عبدالعال على أن مصر بموقعها الجغرافي وثقلها السكاني تلعب دورا في دعم وتطوير العلاقات بين روسيا وأفريقيا.

وأضاف: "أن روسيا تتمتع بعلاقات طيبة مع مصر في كافة المجالات وهناك تنسيق سياسي على مستوى عال بين القيادتين السياسيتين وهناك تعاون اقتصادي كبير جدا وتعاون عسكري".​