قرار حكومي بتخصيص شارع بالإسكندرية لبيع وتجارة الأسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الجريدة الرسمية قرار لرئيس قطاع الأمن العام اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية بإضافة شارع عبدالمنعم سند - الإبراهيمية باب شرق إلى الشوارع المصرح فيها بمنح تراخيص الاتجار بالأسلحة وذخائرها.

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