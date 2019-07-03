السيسي يوافق على 10 قوانين لربط موازنة 10 هيئات وجهات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها مساء الأربعاء، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على 10 قوانين لربط موازنة عدد من الهيئات والجهات أبرز الهيئة الزراعية وجهاز تنمية سيناء وجهاز أنشطة سوق الغاز والهيئة المصرية للبترول وهيئة المساحة.
وفيما يلي نص القوانين..
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