نجلاء تطلب الخلع: "قطع عني النت.. بيغير عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -نور العمروسي:

أقامت "نجلاء. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها بخلع زوجها بعد زواج دام 6 سنوات، مبررة طلبها: "عايز يبعدني عن مواقع التواصل الاجتماعي".

وقالت صاحبة الـ29 سنة، في دعواها التي حملت رقم 270 لسنة 2019، إنها تزوجت من "م. أ" بعد قصة حب دامت لسنوات، وأنجبت طفلتين عمرهما من سنتين إلى 5 سنوات "كنت بحبه لكنه كان غيور من كل شيء حتى التصفح على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت "نجلاء"، أنها تتابع الأخبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لكن زوجها كان يغضب عندما يشاهدها ممسكة بالهاتف، موضحة أنه حاول كثيرًا أن يشغلها عن التصفح بأعمال المنزل.

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وتابعت: "جوزي رفض دفع اشتراك النت، فتدخل أخي وتعهد بتحمله المصاريف، فلجأ الأول لغلق مفتاح الكهرباء، حتى تسبب في إسقاط ابنته، بسبب الظلام، وتشاجرت معه عندما عَلمت".

بدت الأمور تتحسن بين الزوجين، إلا أن والد الأطفال طلب من "نجلاء" تنظيف شقة أخيه، كونه وحيدًا بعد الطلاق، إلا أن الأخيرة رفضت، ما جعل الزوج يعتدي عليها، وقطع وصلة الأنترنت.

تمكنت صاحبة الدعوي، من الفرار من بين قبضة يد زوجها، ذهبت إلى منزل والدها، ورفعت دعوى خلع، مازالت منظورة حتى الآن.