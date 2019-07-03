مشادة كلامية تنتهي بجريمة قتل في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تباشر أجهزة الأمن، التحقيق في اتهام عاطل بقتل شاب على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة الوراق.

تلقى العميد خالد كامل مأمور قسم شرطة الوراق، إخطارا من المستشفى المركزي بوصول شاب يدعى "محمود" جثة هامدة إثر إصابته بطعنة في الجسم.

تحريات المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة الشمال توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين الضحية وعاطل، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بمقتله.

تمكن الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق من ضبط المشتبه به، واقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.