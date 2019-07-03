مصر | قبول طعن 5 متهمين من ألتراس أهلاوي شكلًا وتحديد جلسة 6 نوفمبر لنظر الموضوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبول طعن 5 متهمين من ألتراس أهلاوي شكلًا وتحديد جلسة 6 نوفمبر لنظر الموضوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة النقض، قبول الطعن شكلًا المقدم من 5 من أعضاء مجموعة أولتراس الأهلي على حكم الحبس الصادر ضدهم لمدة 3 سنوات على خلفية أحداث الشغب والعنف بمباراة الأهلي والوداد، وحددت المحكمة جلسة 6 نوفمبر المقبل لنظر الموضوع.

وكانت محكمة جنح العامرية ثان، قضت بمعاقبة 98 متهمًا من أعضاء مجموعة أولتراس الأهلي بالحبس لمدة 3 سنوات مع تحديد ستة آلاف جنيه من أجل إيقاف التنفيذ بعد اتهامهم بأعمال الشغب.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على بعض من جماهير الأهلي في مباراة الوداد أثناء بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل أن يتم القبض على بعض عناصر المجموعة في مباراة أسيك ميموزا.