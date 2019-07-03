أخبار مصر | "عبدالعال" يلتقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يلتقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له، أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، اليوم الأربعاء، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتطور البرلماني والمنعقد بجمهورية روسيا الاتحادية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب "عبدالعال" عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا على عمق الروابط الراسخة بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات مؤكدًا على أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا مثاليًا في التنسيق إزاء قضايا وأزمات المنطقة مثمنًا الدور الإماراتي في دعم جهود التنمية في مصر.

من جانبها، ثمنت أمل القبيسي ذلك اللقاء معربة عن تقديرها للقاء الدكتور على عبدالعال والوفد البرلماني المصري، مشيدة بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مشيرة إلى حالة الزخم التي تشهدها العلاقات المصرية الإماراتية في الوقت الحاضر والتي تٌعد امتداد أصيل للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.