أخبار مصر | تعيين مراد نصري وأحمد أمين مساعدين لرئيس حزب الوفد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين مراد نصري وأحمد أمين مساعدين لرئيس حزب الوفد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدّر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين مراد نصري، مساعدًا لرئيس الحزب للاتصال والشئون السياسية، وأحمد أمين، مساعدًا لرئيس الحزب لشئون التنظيم السياسي.

وعقب تعينه، أبدى مراد نصري، مساعد رئيس الحزب للاتصال والشئون السياسية، عن سعادته ثائلا:"أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة شهد تطورًا كبيرًا وأصبح متواجدًا بشكل فعال وسط الشارع السياسي".

من جانبه، قال أحمد أمين، مساعد رئيس الحزب لشئون التنظيم السياسي، إن حزب الوفد على مدار تاريخه وهو ينحاز إلى مصلحة الوطن والمواطن، مُضيفا أن الحزب يمثل نبض الأمة المصرية كم خلال تواجده المستمر في صفوف الجماهير وحرصه على تذليل الصعاب أمام جميع المشكلات التي تواجه المواطنين، كما أنه يهتم بالشباب باعتبارهم سواعد الدولة في بناء نهضتها الحديثة.