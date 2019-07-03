شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تصطحب مريضًا من مساكن الكويت لمستشفى رمد بورسعيد لإجراء عملية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطحبت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، مريضاً يعاني من مضاعفات في العين، من وحدة صحة الأسرة بمساكن الكويت إلى مستشفى الرمد لتقديم الخدمة الطبية له، وفور وصول المريض إلى مستشفى الرمد تم تجهيزه لإجراء الجراحة اللازمة له، وأشاد المريض بحجم التطوير والتغيير، بعد أن كان متخوفاً من الفكرة السلبية عن المستشفى التي اكتسبها في السنوات السابقة، مؤكدا أن الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين أصبحت تتغير إلى الأفضل برؤية قيادة حكيمة هدفها خدمة المواطن المصري.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تفقدا اليوم عدداً من المنشآت الطبية بالمحافظة لمتابعة التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

بدأت هالة زايد واللواء عادل الغضبان جولتهما بتفقد مركز طب أسرة الجوهرة، وتعرفا على آراء المواطنين في المنظومة الجديدة، وأشاد المواطنون بالمنظومة وبسهولة إجراءات التسجيل وفتح الملفات، طالبين منهم إيصال رسالة شكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الخدمات الطبية المقدمة بالتأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة بورسعيد.

كما تفقد الوزيرة والمحافظ وحدة طب أسرة عثمان بن عفان واطلعا على الملفات التي قام المواطنون بفتحها في الوحدة، موجهين الشكر للفرق الطبية والقائمين على التسجيل وفتح ملفات الأسرة على الجهد الكبير الذي يبذلونه، كما تابعا دورة المريض داخل الوحدة، وطرق ونظم الإحالة إلى المستشفيات.

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وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وحدة عمر بن الخطاب، حيث قاما بشرح وتوضيح مزايا المنظومة الجديدة للمواطنين، الذين أبدوا سعادتهم بالتجهيزات الموجودة بالوحدة ومستوى الخدمة الطبية التي تقدم لهم.

ووجهت د. هالة زايد واللواء عادل الغضبان، بزيادة أعداد مدخلي البيانات بجميع وحدات طب الأسرة بمحافظة بورسعيد لاستيعاب الإقبال الكثيف من المواطنين وحرصهم على الانضمام للمنظومة الجديدة، وفتح ملف طب الأسرة، وإجراء الكشف الطبي المجاني والذي يتم لجميع المواطنين المقبلين على الانضمام للمنظومة الجديدة.

كما تفقدت ووزيرة الصحة والسكان ومحافظ بورسعيد مستشفى النساء والتوليد بالمصح البحري، والتي تعد أول مستشفى يتم تسجيلها ضمن المستشفيات التي سيتم اعتمادها من خلال هيئة الرقابة والاعتماد والجودة بالتأمين الصحي الجديد، كما حرصت على تفقد أقسام المستشفى، خاصة قسم حضانات الأطفال والذى يشمل 15 حضانة، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى، مشيدة بالخدمة الطبية المقدمة للأطفال حديثي الولادة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه أجريت، اليوم، عمليتي زرع قرنية لأول مرة في محافظة بورسعيد، ومدن القناة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدا أن المستشفى يقدم خدمات طبية غير مسبوقة في المحافظة ومدن القناة وفقا لأعلى معايير الجودة.