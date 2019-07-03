شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعتمد 10 قوانين مرتبطة بالسنة المالية الجديدة (تفاصيل كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عدد الأربعاء، اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي 10 قوانين مرتبطة بالسنة المالية الجديدة. 25 مكرر هــ- تامين by Bassam Mharan on Scribd

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يعتمد 10 قوانين مرتبطة بالسنة المالية الجديدة (تفاصيل كاملة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.