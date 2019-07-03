شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد عدة مشروعات خدمية بـ744 مليون جنيه في كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، عددا من المشروعات الخدمية بمدينة كفر شكر للوقوف على نسب التنفيذ والاستماع إلى مشاكل المواطنين وحلها.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد المركز الطبى بكفر شكر والذي يتكون من أرضي و3 أدوار وتبلغ مساحة المبنى 1500 متر وبلغت تكلفتة 9 ملايين جنيه ووصلت نسبته إلى 95 %.

وتفقد محافظ القليوبية مستشفى كفر شكر المركزي الجاري إنشاؤه حاليا بتكلفة 215 مليون جنيه، مؤكداً على أن المستشفى يعتبر صرحا طبيا نموذجيا متكاملا بحيث لا تتم الحاجة إلى تحويل أي حالات مرضية به إلى أي مستشفيات أخرى، تمهيداً لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل فيه، في إطار توجه الدولة الحالي للاهتمام بالحضانات والعمليات الجراحية والغسيل.

وتتكون المستشفى من 105 أسرة إقامة داخلي و15 سرير عناية مركزة و41 وحدة غسيل كلوي و28 حضانة أطفال، وطالب سيادته القائمين على العمل بالمستشفى بسرعة إنجاز الأعمال وضرورة عمل خط صرف صحي منفصل، واستكمال كافة التجهيزات في أقل وقت ممكن، حيث أبدى عدم رضائه من تأخر الأعمال بالمستشفى.

وأكد المحافظ أن الدولة تسعى للاهتمام بالقطاع الصحى، خاصة الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال وغرف العمليات وهى التي تتوفر بالمستشفى، مشيرا إلى أن المستشفى سيكون صرحا طبيا كبيرا يخدم قرى مركز كفر شكر والطريق بين بنها والمنصورة وبعض قرى ومدن الدقهلية.

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وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف بشارع جمال عبدالناصر وأبدى سيادته عددا من الملاحظات الفنية في طبقة الأساس وأمر بملافاتها فورا حتى يتم تنفيذ الطريق وتسليمه بالجودة المطلوبة وعدم التعرض للمساءلة القانونية، كما أمر المحافظ المسؤولين بسرعة التنفيذ لعدم تعطيل الحركة المروية أمام المواطنين.

وتفقد محافظ القليوبية مدرسة بدوى علام الرسمية بقرية المنشأة الكبرى والتي تتكون من 23 فصلا جديدا، وتم الانتهاء من الإنشاءات ديسمبر 2018، وجار توصيل الكهرباء والمياه والصرف وتم تجهيز المدرسة بالكامل وبلغت تكلفة المدرسة 10 ملايين جنيه.

كما تفقد المحافظ أيضا مجمع مدارس المنشأة الكبرى والمكون من 18 فصلا جديدا، وتم الانتهاء من الإنشاءات في مارس 2019 وبلغت تكلفة المدرسة 23 مليون جنيه، وجار توصيل الكهرباء والمياه والصرف، وتم تجهيز المدرسة بالكامل وبلغت تكلفة المدرسة 10 ملايين جنيه.

وتفقد المحافظ مصنعين لتصنيع الملابس (وظيفتك جنب بيتك) وأبدى سعادته بمستوى العمل بالمصنعين ومدى جودة المنتجات التي يصنعها الشباب، مشيرا إلى أن تلك المنتجات مستعدة لتنافس في السوق المحلية بصورة كبيرة ومستعدة أيضا لتنافس على مستوى السوق الدولية وتصديرها.

وتقوم المصانع أيضا بإنتاج الملابس الرياضية والطبية والملابس الداخلية والقمصان الرجالي، ويتم إنتاجها بالمصنع من الألف إلى الياء، كما طالب المحافظ الشباب ببذل قصارى جهدهم لخروج المنتج بصورة جيدة تسمح بتصديره للخارج واستمع لمقترحات الشباب ووعدهم بتذليل الصعاب التي تعترضهم.

وخلال جولة المحافظ تفقد المحطة المرشحة بقرية المنشأة الكبرى «جديدة» بتكلفة 500 مليون جنيه، وتم تسليم الموقع للجهاز التنفيذى وجار التنفيذى وتاريخ الانتهاء في ديسمبر 2018 ونسبة التنفيذ 10%.