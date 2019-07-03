شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: توريد 262 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عند توريد 262 ألف طن من القمح للشون والصوامع في نطاق المحافظة بما يعادل مليون و744 ألف أردب.

وأشار المحافظ إلى انتهاء حصاد جميع مساحات الأراضى المنزرعة بالقمح في المحافظة والتى تبلغ 355 ألف و659 فدان، مع استمرار أعمال التوريد للشون والصوامع بالمحافظة.

وشدد «المحافظ» في بيان، الأربعاء، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية آثمان القمح المورد.