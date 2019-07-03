شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يطلق حملة «الرياضة.. تعارف وتآلف» بـ 12لغة تزامنًا مع بطولة الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، صباح اليوم، حملةً بعنوان: «الرياضة.. تعارف وتآلف»، وذلك بالتزامن مع بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، وتؤكد رسائل الحملة التى تُنشر باثنتى عشرة لغة على مدار ثلاثة أيام، أهمية الرياضة فى تجميع الشعوب وتقارب الأفكار، ودورها فى حماية النشء والشباب من الوقوع فى براثن الأفكار المتطرفة.

وتشير الحملة إلى الدور الذى تلعبه الرياضة فى تلاقى الشعوب على قاسم الإنسانية المشترك، وأثرها فى إذابة الفوارق الدينية والجغرافية بين مختلف المجتمعات.

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وتوضح الحملة النتائج الإيجابية التى تعود على الأفراد والمجتمعات من خلال ممارسة الرياضة كأحد العوامل التى تعمل على تكوين البناء النفسى وتنمية الفكر الإبداعى لدى الشباب.