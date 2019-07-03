شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنظم مهرجان الفنون المسرحية الثانى على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مهرجان الفنون المسرحية الثاني على مستوى الجمهورية لمدارس التعليم الخاص، في الفترة من 3 إلى 11 يوليو 2019 بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وذلك استمراراً للنجاح الذي حققه المهرجان العام الماضى.

ويشارك في المهرجان 23 محافظة على مستوى الجمهورية لتقديم عدداً من العروض الفنية التي تؤكد معانى المواطنة والولاء والانتماء لإعلاء قيم الأخلاق ولإظهار المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، بحضور مجموعة من الفنانين المبدعين وعلى رأسهم محمد صبحي.

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وشهد اليوم الأول للمهرجان مشاركة محافظة الإسكندرية بالعمل المسرحي الاستعراضي "كلنا واحد"، كما شاركت محافظة بني سويف بالعمل المسرحي "الحارة المصرية بين العلم والعمل"، وشاركت محافظة القليوبية بالعمل المسرحي "حلم السادات"، وشاركت محافظة الإسماعيلية بالعمل المسرحي "قلب من دهب".

وتمنح جوائز للفائزين بالمهرجان على مستوى الجمهورية؛ حيث يحصل المركز الأول 8000 جنيه، والمركز الثاني 4000 جنيه، والمركز الثالث 2000 جنيه، وكلا من المركز الرابع والخامس 1500 جنيه.

جاء ذلك تحت إشراف هشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وعاطف العجمي مدير الإدارة العامة للإدارة للأنشطة الثقافية والفنية ورئيس لجنة التحكيم، وبالتنسيق مع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والأستاذة ايمان صبري مدير عام إدارة التعليم الخاص.