شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحظر استيراد عدد من المنتجات التركية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت السلطات العراقية حظرا جديدا على المنتجات التركية، في الوقت الذي كان يُترقب فيه اتخاذ إجراءات إيجابية تلبية لطلب وزيرة التجارة التركية، روحسار بكجان، بإلغاء العراقيل التجارية الحالية سعيا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أنه في مايو الماضي، فرضت السلطات العراقية حظرا على صادرات البيض التركية، وفى أول يونيو الماضي حظرت العراق صادرات العصائر والمثلجات التركية، ليلتحق مؤخرا كل من الملح والمعكرونة والشعرية للصادرات التركية المحظورة.

وسيدخل قرار مجلس الوزراء العراقي حيز التنفيذ بعد 60 يوما على أن يستمر لمدة عام.

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من جانبه، أوضح رئيس جمعية منتجي المعكرونة التركي، عبد القدير كولاهشي أوغلو، أن صادرات تركيا من المعكرونة توقفت تماما تزامنا مع قرار بغداد هذا، مرجعا سبب هذا القرار إلى العلاقات السياسية المتوترة بين البلدين، وسعي العراق لنشر الإنتاج المحلي عبر مصانع المعكرونة الموجودة داخلها.