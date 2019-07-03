شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تفتح باب التقدم للمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية "بمدينة الضبعة – محافظة مطروح" للعام الدراسى 2019/2020 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، في الفترة من 1 إلى 15 يوليو 2019، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://npds.emis.gov.eg.

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة حول تنمية مجال الطاقة النووية بمصر، وسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو إعداد فنيين متخصصين ومؤهلين للعمل بمجال الطاقة النووية عن طريق إطلاق أول مدرسة فنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمصر فى مدينة الضبعة بمحافظة مطروح.

Advertisements

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، تعد طفرة بالتعليم الفني بمصر، وإطلاقها هذا العام الدراسي يؤكد على خطى الوزارة نحو إعداد فنين مؤهلين للعمل في جميع مجالات الصناعة.

وأضاف مجاهد، أنه يجب على المتقدم للإلتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، ألا يزيد عمره فى أول أكتوبر 2019 عن 18 عام، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دور أول 2019 بمجموع لا يقل عن 250 درجة ، وألا يقل مجموع كل من مقررات (الرياضيات و اللغة الإنجليزية والعلوم) عن 90 %.

وأكد مجاهد على مدى الدقة التي تخضع لها عملية اختيار الطلاب للالتحاق بالمدرسة، حيث سيتم عقد اختبارات قبول للطلاب أيام 5 و 6 أغسطس 2019 بالمحافظات التابع لها الطلاب، وستعقد هذه الاختبارات إلكترونيًا، وستعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وأضاف مجاهد أنه سيتم عقد الاختبارات من دور واحد فقط ولن يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي ومهما كان العذر فى التغيب عن الاختبار الإلكتروني.