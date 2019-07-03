شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تعلن غدا الخميس أول أيام شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطلعت دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، هلال شهر ذو القعدة لعام 1440 هجرية، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية، والتى تستخدم أحدث الأجهزة فى إثبات رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء، أن دخول شهر ذى القعدة يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، مؤكدة أنه ثبت رؤية هلال الشهر، وبذلك سيكون غدًا الخميس أول أيام ذو القعدة.