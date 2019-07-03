شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تعلن غدا الخميس أول أيام شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت دار الإفتاء، أن دخول شهر ذى القعدة يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، مؤكدة أنه ثبت رؤية هلال الشهر، وبذلك سيكون غدًا الخميس أول أيام ذو القعدة.
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