شكرا لقرائتكم خبر عن موقع التنسيق يفتح الباب أمام طلاب الثانوية لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية، باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا، على أن يبدأ مكتب التنسيق السبت المقبل الموافق 6/7/2019 تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والذى يستمر حتى يوم السبت الموافق 20/7/2019، إذ يسجل الطلاب لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg

وحدد مكتب التنسيق خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الإنترنت على أن يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع، و يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم تظهر الطالب بياناته الشخصية والتى تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومى – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التى درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكترونى الخاصة بالطالب.



ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب، ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.



عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني، وتلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات فى المواعيد المحددة، كما تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكترونى وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

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ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأى نتائج اخرى بعد اغلاق موقع التنسيق الالكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات، وتجرى الامتحانات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب .