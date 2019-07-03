المسمارى: نطالب بفتح تحقيق دولى ومستقل فى جرائم الميليشيات بليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، إن الجيش الليبى يعتمد الحرفية والدقة منذ انطلاق عملية الكرامة. وأضاف المسمارى خلال مؤتمر صحفى: "نستهدف فى طرابلس أهدافا مشروعة للميليشيات"، مردفاً: "لم نستهدف مركز المهاجرين فى تاجوراء". وطالب المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، بفتح تحقيق دولى ومستقل فى جرائم الميليشيات في ليبيا.

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