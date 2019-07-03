شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "كلنا واحد" توفر السلع الغذائية بتخفيض 30‎% تنفيذا لتوجيهات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُبرز فيديو إطلاق المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد"، اعتبارًا من اليوم بـ(690) فرعًا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.

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وإعتمدت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الإحتكارية والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بعقد عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والمورده للمواد الغذائية لإطلاق المرحلة الثامنة لمبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ690 فرعًا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وقد تقرر إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 3/7/2019 ولمدة شهر.

وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.