شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: 9 ملايين فرد مستفيد من برنامج تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي إن المرأة المصرية هي محور عمل معظم برامج الوزارة مشيرة إلى أنه منذ 3 سنوات بدأت الوزارة برنامج تكافل وكرامة وهو الأكبر فيالشرق الأوسط ، ووصل عدد المستفيدين منه إلى 2.2 مليون أسرة تضم أكثر من 9 مليون فرد ووصل عدد المستفيدات من السيدات إلى 86% من إجمالي المستفيين.

وأضافت الوزارة خلال غداء المجلس القومي للمرأة على شرف ماريا فرناندا إسبينوزا رئيسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة أن عدد المستفيدين من الدعم النقديا لمشروط تكافل وكرامة في ثلاث سنوات هو ضعف ما وصلت إليه الحكومة في 30 عاما، مشيرة إلى أن الدعم النقدي يقدم للمرأة والعائلة ويشترط على الأسرة إرسال أطفالهم للوحدة الصحية 3 مرات في السنة ويشترط حضورهم في التعلم، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف للاستثمار في راس المال البشرى ويدعم المرأة و الأطفال ويشترط الالتزام بالتعليم والصحة.

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ولفتت الى أن الوزارة تمتلك 8 مراكز لحماية المرأة المعنفة لأول مرة، ويقدم للسيدات دعما نفسيا وقانونيا، كما تعمل الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي في تقديم طعام صحيللمرأة الحامل من أجل صحة الطفل، كما أن الوزارة أطلقت برنامجا لتنمية للطفولة المبكرة والذي يركز على الحضانات لتحسين الخدمة المقدمة للحضانات لتشجيع المرأة علىالنزول لسوق العمل لأن نسبة بطالة المرأة ما زالت عالية ولذلك فالاستثمار في تطوير الحضانات يساعد المرأة على الدخول لسوق العمل.

واشارت أن الوزارة طورت استراتيجية لمكافحة التدخين وتعاطي المخدرات بالتعاون مع 15 وزارة أخرى، وأقامت مراكزا لعلاج الفتيات للتعافي من الإدمان لأول مرة،ونساعدهم على التعافي بالمجان وفي سرية تامة لافته أن الوزارة من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان نجحت في علاج 150 ألف متعاطي في مراكز علاج الإدمان في آخر 3 سنوات، كما ارتفع عدد مراكز علاج الإدمان والتعاطي من 12 مركز إلى 24 مركز ، كما ان الوزارة لديها برنامج قومي يركز على المراكز التي تقدم خدمات لكبارالسن لتطوير الرعاية الصحية وظروف العمل ورفع عدد المراكز التي تقدم هذه الخدمة التي يستفيد منها الرجال والنساء.