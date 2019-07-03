شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6 .. منظومة التأمين الصحى: النظام الجديد إجبارى على جميع المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، منظومة التأمين الصحى: النظام الجديد إجبارى على جميع المصريين.





فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

تسعى الدولة المصرية إلى تطوير مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومكاتبها على مستوى الجمهورية من خلال إدخال التطوير التقنى لها وميكنتها بما يساعد المواطنين على الحصول على خدماته بشكل ميسر وفى أسرع وقت ممكن.





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السيناتور "ليندسى جراهام" رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى والوفد المرافق له".





عد نجاح ثورة 30 يونيو فى الإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية، عملت الجماعة وأنصارها وحلفاؤها على تحويل البلاد لساحات حرب، فدبرت للتفجيرات هنا وهناك، وسقط الأبرياء وسالت الدماء فى الشوارع، واقتحم الإرهابيون أقسام ومراكز الشرطة وهاجموا الأكمنة، وأطلقوا كتائب الاغتيالات لتنفذ العديد من جرائم القتل واستهداف الشخصيات العامة ورجال الجيش والشرطة، وحاولوا بث الرعب فى قلوب المصريين، وحرقوا الكنائس وقتلوا المصلين فى المساجد، ليصوروا للعالم أن مصر تحولت إلى ساحة فوضى، لكن رجال الجيش والشرطة كانت لهم ردود أخرى، وأقسموا أن يقدموا الأرواح فداءً للمصريين، فواجهوا الموت بشجاعة، ولاحقوا العناصر المتطرفة، والانتحاريين الذين ظهروا لأول مرة فى مصر، وهاجموا معسكرات الإرهاب فى عمق الصحراء، ونجحوا فى فرض السيطرة الأمنية، وإعادة الهدوء تدريجياً لمصر.





اختار موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادى قاسم باشا التركى ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر، وذلك عقب نهاية منافسات الدور الأول.





أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، مصرع ثمانية أشخاص على الأقل وفقدان آخرين؛ جراء انقلاب قارب فى نهر السند.





سلطت وسائل الاعلام التركية الضوء على تقرير صحيفة "صن" الإنجليزية التي كشفت خلاله عن رغبة نادي أستون فيلا الإنجليزي في التعاقد مع محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





فى أزمة جديدة، يواجه مستخدمو فيس بوك وانستجرام بعض المشكلات التقنية، الخاصة بنشر المحتوى وتسجيل الدخول وكذلك الخروج من الصفحة الشخصية.





كشفت تقارير صحفية فرنسية الرواتب التى يتقاضاها كل مدربى منتخبات كأس الأمم الأفريقية بالنسخة المقامة فى مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.





عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردنى الدكتور عمر الرزاز، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون فى مجالات متنوعة بين مصر والأردن.





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عقد المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام اجتماعا برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، وبحضور الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وقيادات بالصحف القومية والخاصة والحزبية.





أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالى لمرحلة المجموعات عقب انتهاء مباريات الدور الأول بطولة كأس الأمم الأفريقية، وشهد سيطرة مصرية بتواجد 4 لاعبين من منتخب الفراعنة.





وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرسوما لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع الولايات المتحدة الأمريكية.





نجح عدد من لاعبى المنتخب الوطنى فى خطف الأنظار بمستواهم المميز خلال المشاركة مع الفراعنة فى أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، الأمر الذى جعلهم يتنافسون على لقب "أفضل لاعب" بالمنتخب فى الدور الأول من البطولة.





أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن التأمين الصحى الشامل الجديد الذى يطبق حاليا فى محافظة بورسعيد الزاميا على جميع المواطنين الموجودين على أرض الوطن.





فضح موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، التاريخ الأسود لحمد بن جاسم، وزير الخارجية القطرى السابق، وملفات الفساد المتورط فيها، مشيرا إلى أنه لم يكن الأمير القطرى الراحل الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى، يدرى أن حمد بن جاسم، هذا الشخص المجهول حينها، الذى أتى به ليتولى قمة السياسة الخارجية القطرية، بتعيينه وزيرا للخارجية، فى 1 سبتمبر 1992، سيكون هو الذى سيقضى عليه بعدها بسنوات قليلة، بالتعاون مع ابنه حمد بن خليفة، بل سيمتد الأمر لينشر الفساد والرشى فى أرجاء الإمارة الخليجية وعدد من البقع فى العالم.





فى تطور جديد لأزمة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك مع مسئولى القلعة البيضاء، كشفت مصادر مقربة من اللاعب قيامه بتقديم شكوى رسمية ضد ناديه لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده الحالى.





أفادت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، نقلا عن مصادر قولها، أن هناك عددا من القتلى والجرحى المدنيين، فى ضربة جوية نفذتها طائرات تابعة لحكومة فائز السراج على منطقة سيدى السائح جنوبى العاصمة الليبية طرابلس.





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتمام مصر بالعمل الدولى متعدد الأطراف وبمنظمة الأمم المتحدة، وحرصها على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه تطوير دور المنظمة بما يسهم فى مواجهة التحديات الدولية الراهنة.





للمرة الأولى بالمستشفيات الحكومية تم إجراء أول عملية زرع قرنية و3 عمليات زراعة قوقعة و4 قساطر قلبية ضمن منظومة التأمين الصحى الجديد ببورسعيد، اليوم الأربعاء.



