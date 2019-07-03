جثة متفحمة و9 مصابين.. حريق 120 دقيقة في مصنع بلاستيك بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحت إشرف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة عن تفاصيل حريق هائل اندلع في مصنع بلاستيك بمنطقة أكتوبر، اليوم الأربعاء.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بمصنع لمنتجات البلاستيك في المنطقة الصناعية بأكتوبر.

دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء بقيادة العميد خالد المراكبي مدير قطاع إطفاء أكتوبر وبمشاركة العقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء.

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على مدار ساعتين عمل رجال الحماية المدنية على محاصرة ألسنة النيران داخل المصنع غير المرخص على مساحة 2800 متر من خلال مجموعات عمل ضمت المقدم شريف شبانة والمقدم عمرو حسين، وأمكن إخماد النيران وتنفيذ عملية التبريد.

وتواجد عدد كبير من قيادات الأمين بموقع الحريق يتقدمهم اللواء رمزي بسيوني مدير قطاع أكتوبر واللواء عمرو هاني مساعد فرقة وسط أكتوبر؛ لمتابعة عملية السيطرة على الحريق.

كشفت المعاينة أن الحريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز كبيرة الحجم، مما أسفر عن تفحم جثة عامل وإصابة 9 آخرين (رجال - سيدات) نقلوا إلى المستشفى للعلاج.