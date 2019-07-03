"التأمين الصحي": علاج مرضى الأورام والرعايات بمستشفيات القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي، بروتوكول تعاون مع قطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة؛ لعلاج منتفعي التأمين الصحي من مرضى الأورام والرعايات المركزة وزرع النخاع.

وقالت هيئة التأمين الصحي في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا التعاقد جاء في إطار التعاون الوطيد بين الهيئة ووزارة الدفاع ممثلة في إدارة الخدمات الطبية للنهوض والرقي بالمستوى الطبي وتقديم أفضل الخدمات الطبية لصالح مرضى التأمين الصحي داخل مستشفيات القوات المسلحة، وكذلك العمل على إنهاء قوائم انتظار مرضي التأمين الصحي.

كما يأتي برتوكول التعاون انطلاقًا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتقديم أفضل الخدمات الطبية؛ لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.