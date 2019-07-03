بـ12 لغة.. الأزهر يطلق حملة "الرياضة.. تعارف وتآلف" تزامنًا مع أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم، حمل​ةً بعنوان "الرياضة.. تعارف وتآلف"، بالتزامن مع بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وأوضح المرصد في بيان الأربعاء، أن رسائل تؤكد الحملة التي تُنشر بـ12 لغة على مدار ثلاثة أيام، أهمية الرياضة في تجميع الشعوب وتقارب الأفكار، ودورها في حماية النشء والشباب من الوقوع في براثن الأفكار المتطرفة.

وترصد الحملة، الدور الذي تلعبه الرياضة في تلاقي الشعوب على قاسم الإنسانية المشترك، وأثرها في إذابة الفوارق الدينية والجغرافية بين مختلف المجتمعات.

وتوضح الحملة النتائج الإيجابية التي تعود على الأفراد والمجتمعات من خلال ممارسة الرياضة كأحد العوامل التي تعمل على تكوين البناء النفسي وتنمية الفكر الإبداعي لدى الشباب.