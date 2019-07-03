​الزراعة: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع المحافظات؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير -بحسب بيان لوزارة الزراعة اليوم الأربعاء-، أنه "تم تحصين مليون و111 ألف و315 رأس ماشية بينهم 677 ألف و371 أبقار، 383 ألفًا و974جاموس، 74 ألف و248 أغنام، و2672 ماعز" منذ بداية الحملة حتى الآن.