رئيس الوزراء الأردني يغادر القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
غادر القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز والوفد المرافق له بعد زيارة لمصر استغرقت يومين.
ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والرزاز وفدا مصر والأردن في اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الثامنة والعشرين التي عقدت في وقت سابق، وتم خلالها التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجالات الاستثمار والمناطق الحرة والإسكان والخدمة المدنية والموانئ.
وناقش مدبولي والرزاز عددا من الملفات وفى مقدمتها الملف السياسي والأوضاع الحالية بالمنطقة وضرورة استمرار التعاون والتكامل بين البلدين في ظل التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.
كما عقد رئيسا الوزراء مؤتمرا صحفيا أكدا فيه استمرار العمل على دعم وتعزيز مجالات التعاون في القطاع الاقتصادي وأهمية العمل على حل وإزالة أي عوائق قد تواجه المستثمرين من الجانبين ووضع خطة تنفيذية لحل أي مشاكل في هذا الشأن بصورة عاجلة وفورية.
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