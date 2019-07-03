تعيين مساعدين جديدين لرئيس حزب الوفد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أصدّر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين مراد نصري، مساعدًا لرئيس الحزب للاتصال والشئون السياسية، وأحمد أمين، مساعدًا لرئيس الحزب لشئون التنظيم السياسي.

وأبدى مراد نصري، مساعد رئيس الحزب للاتصال والشئون السياسية، سعادته بهذا التعيين، مشيرًا إلى أن حزب الوفد برئاسة أبو شقة شهد تطورًا كبيرًا وأصبح متواجدًا بشكل فعال وسط الشارع السياسي.

وأضاف نصري في بيان صادر عن الحزب، أن قرار تعيينه شرف كبير لأي سياسي خاصة أن حزب الوفد من أقدم وأعرق الأحزاب السياسية ويمتد تاريخه إلى مئة عام من الكفاح والدفاع عن الوطن والمواطن.

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وتعهد نصري، "ببذل كل الجهود من أجل رفعة حزب الوفد، الذي أخذ على عاتقه الدفاع عن الوطن والمواطن منذ أن خرج الشعب في ثورة 1919 حتى يومنا هذا وهو على مبادئه وثوابته والتاريخ شاهد على هذه المواقف الوطنية التي كانت جزء رئيسي من الكفاح الوطني خلال المئة عام الماضية، لذلك ستشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الناجحات لحزبنا العريق".

وأكد أحمد أمين، مساعد رئيس الحزب لشئون التنظيم السياسي، أن الحزب على مدار تاريخه وهو ينحاز إلى مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف أمين أن الحزب يمثل نبض الأمة المصرية خلال تواجده المستمر في صفوف الجماهير وحرصه على تذليل الصعاب أمام جميع المشكلات التي تواجه المواطنين، كما أنه يهتم بالشباب باعتبارهم سواعد الدولة في بناء نهضتها الحديثة.

وأشار أمين إلى أن حزب الوفد يضم كوكبة من الشباب الواعي الوطني الذي يعد المحرك الرئيسي في قاطرة التنمية، مؤكدًا حرصه خلال الفترة المقبلة على تقديم الأفضل لحزب الوفد الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على مصلحة الوطن خاصة أن الوفد مدافع قوي عن الوطن والمواطنين.