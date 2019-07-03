مصر تطالب بزيادة التمويل والدعم للسياحة في أجندة 2030



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

طالبت وزيرة السياحة، بضرورة زيادة التمويل والدعم للسياحة في أجندة 2030 نظرا لما تمثله هذه الصناعة من أهمية في اقتصاديات الدول، بجانب المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تهدف بشكل أساسي إلى الارتقاء بالمجتمعات وتحقيق حياة أفضل لدول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، في جلسة حوارية بمنظمة التجارة العالمية بعنوان "التمويل الدولي لقطاع السياحة من أجل التنمية لتحقيق أجندة 2030" والتي نظمتها منظمة السياحة العالمية.

وأكدت الوزيرة، ضرورة زيادة التمويل والدعم من المؤسسات الدولية للسياحة في أجندة 2030 لأهميتها في اقتصاديات الدول، موضحة أن النمو في قطاع السياحة أصبح يتخطى معدلات نمو الاقتصاد العالمي، حيث بلغ معدل النمو في قطاع السياحة ٣,٩% بينما تصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ٣,٢%.

وأضافت أنه بالرغم من ذلك فإن تمويل القطاع من المؤسسات المالية العالمية لا يزال ضعيفاً للغاية، مشيرة إلى أن قيمة التدفقات الموجهة لدعم قطاع السياحة بلغت نحو ٠,٤% فقط من إجمالي قيمة تدفقات المعونة من أجل التجارة خلال عام 2017.