وفد مجلس الشيوخ الأمريكي يغادر القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء، وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة ليندسي جراهام رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بالمجلس، مختتما زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبحث الرئيس السيسي مع ليندسي جراهام والوفد المرافق له جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
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