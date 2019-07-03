أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تبدأ تصفيات المرحلة الثانية من مشروع الموهوبين Top Talents

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تبدأ تصفيات المرحلة الثانية من مشروع الموهوبين Top Talents والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة الشباب والرياضة غدًا الخميس، تنفيذ تصفيات المرحلة الثانية لاختبارات مشروع الموهوبين في كرة القدم Top Talents، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، لاختيار 40 لاعب موهوب للمراحل العمرية من 10 إلى 18 سنة على أن يكون منهم فريق مكون من 30 لاعب موهوب للمشاركة في دورة دولية للاعبين الموهوبين بهولندا للمرحلة السنية من 16إلى 18 سنة، بالإضافة إلى 10 موهوبين للمرحلة السنية من 10 إلى 15 سنة لقضاء فترة معايشة بأحد الأندية الهولندية وذلك خلال شهر أغسطس القادم.

يذكر أن تلك الاختبارات تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمراكز الشباب في عدد من محافظات مصر وتبدأ غدًا الخميس تصفيات المرحلة الثانية وقبل الأخيرة لمحافظات "البحيرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، السويس، دمياط، الاسكندرية" للموهوبين ممن اجتازوا المرحلة الأولى بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين.